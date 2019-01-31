Причина такой рекомендации – эпидемия ОРВИ и гриппа
Специалисты Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю порекомендовали местным жителям на время эпидемии ОРВИ и гриппа воздержаться от поездок в Республику Бурятия.
- Эпидпорог территории превышен, более чем в четыре раза. Почти половина заболевших ОРВИ и гриппом – жители Улан-Удэ, из которых подавляющее большинство приходится на детское население, - сообщает пресс-служба минздрава по Забайкальскому краю.
Большего всего предостережения касаются представителей спортивной сферы, культуры, туризма.
Однако и в самом Забайкальском крае идёт эпидемия ОРВИ и гриппа.
- За три дня по Чите недельный эпидпорог по совокупному населению вырос на 29%. Эпидпорог превышен, практически, по всем группам населения. Как констатируют медики, ситуация развивается стремительно, отмечается рост заболеваемости по гриппу и ОРВИ в Агинском, Дульдургинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Кыринском районах. Сложнее всего сегодня обстоят дела в Чите. За сутки во взрослые поликлиники города обратились 185 человек, в детские – 478. Пик нагрузки на медиков скорой помощи пришёлся на 27 января, когда на дом врачей вызывали 541 раз, - сообщает пресс-служба минздрава по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», число заболевших в республике, по данным статистики четвёртой недели, составило более 10 тысяч во всех возрастных группах. Причём гриппом заболели 30 человек, которые не были привиты. Диагноз был поставлен на основании лабораторных исследований, а ещё у 43 человек грипп был диагностирован по клинической картине.
В Бурятии также введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Также школьники Улан-Удэ ушли на внеплановые каникулы, которые недавно продлили до 3 февраля.
Забайкальцев просят не ездить в Бурятию
Общество, Фото:
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