За третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев
Продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, характерный для этого времени года.
- За третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев, показатель 36,1 случаев на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога по совокупному населению на 30%, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев заболеваний (41,4 случаев на 10 тысяч населения). Это выше эпидпорога по совокупному населению на 30%.
- Достаточно активно продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), отмечается увеличение доли вирусов гриппа типа А. Все заболевшие гриппом не были привиты, - продолжили в управлении.
Всего в республике привито 474047 человек или 48,2% от численности населения, в том числе на средства, выделенные за счёт других источников 79587 человек на сумму 18,6 млн. руб.
Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу, организация и проведение противоэпидемических мероприятий в республике находится на контроле управления.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии превысила эпидпорог
Общество, Фото:
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