В школах Улан-Удэ из-за ОРВИ отменят занятия на неделю

В этот период ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях



Накануне в столице Бурятии 40 классов в 9 школах были закрыты на карантин.Сегодня стало известно, что школьники уходят на вынужденные каникулы с 24 по 30 января. Соответствующий приказ выпустил комитет по образованию Улан-Удэ. Также в этот период ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.- Директорам школ рекомендовано предусмотреть для школьников возможность выполнения учебных программ по всем предметам, используя различные формы организации обучения и современные образовательные ресурсы, корректировать тематическое планирование по предметам на период приостановления учебного процесса, - сообщает управление по информационной политике городской администрации.