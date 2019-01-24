За птицей ухаживают в Иркутской зоогалерее
Как сообщал «Байкал-Daily», два месяца назад раненого лебедя из Бурятии приютила Иркутская зоогалерея. У птицы было сломано крыло.
- В начале зимы его привезли из Бурятии раненого и очень тощего. Долго не хотел лечиться и нормально есть, крови нам попил вёдрами и денег тоже. Теперь вот каждому небольшому привесу радуемся, наконец-то сам ест и поправляется, - пишет на странице в группе в соцсети сотрудница музея.
По словам сотрудницы, лебедь-кликун здоровеет и набирает вес. Но, к сожалению, сломанное крыло не подлежит восстановлению. Птица стала заметно сильнее. Она весит уже больше 8 кг.
- К нему уже просто так не зайдёшь, можно очень больно получить клювом. До нормы веса здоровой взрослой птицы остаётся совсем немного, всего каких-то пара килограмм. По сравнению с тем, что уже удалось набрать - сущие мелочи, - продолжает сотрудница музея.
Лебедю не меньше 5-6 лет, считает орнитолог зоогалереи. Весной птице будут искать новый дом.
- У нас оставить негде и выпустить нельзя. Травма превратилась в инвалидность. Раньше подобных персонажей в Красноярск увозили. Пока у нас поживёт, потом в какой-нибудь большой зоопарк уедет, - пояснила сотрудница учреждения.
Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они посетили презентацию новой книги известного актёра в Нью-Йорке
За птицей ухаживают в Иркутской зоогалерее
Ленту покажут в следующем году
Решение было принято на пленуме Союза кинематографистов Российской Федерации
Стал известен прогноз погоды на последний зимний месяц
Она привезла ему пакет лекарств. ФОТО, ВИДЕО
Творчество художников основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками
В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье
Она будет проходить до 22 февраля
Завершена работа над мировыми соглашениями
Горожанин нашёл множество неточностей и назвал кинокартину цирком
Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов
Заявки на конкурс продолжают поступать
Даты проведения были утверждены на этой неделе