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Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку

Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
За птицей ухаживают в Иркутской зоогалерее

Как сообщал «Байкал-Daily», два месяца назад раненого лебедя из Бурятии приютила Иркутская зоогалерея. У птицы было сломано крыло.

- В начале зимы его привезли из Бурятии раненого и очень тощего. Долго не хотел лечиться и нормально есть, крови нам попил вёдрами и денег тоже. Теперь вот каждому небольшому привесу радуемся, наконец-то сам ест и поправляется, - пишет на странице в группе в соцсети сотрудница музея.

По словам сотрудницы, лебедь-кликун здоровеет и набирает вес. Но, к сожалению, сломанное крыло не подлежит восстановлению. Птица стала заметно сильнее. Она весит уже больше 8 кг.

- К нему уже просто так не зайдёшь, можно очень больно получить клювом. До нормы веса здоровой взрослой птицы остаётся совсем немного, всего каких-то пара килограмм. По сравнению с тем, что уже удалось набрать - сущие мелочи, - продолжает сотрудница музея.

Лебедю не меньше 5-6 лет, считает орнитолог зоогалереи. Весной птице будут искать новый дом.

- У нас оставить негде и выпустить нельзя. Травма превратилась в инвалидность. Раньше подобных персонажей в Красноярск увозили. Пока у нас поживёт, потом в какой-нибудь большой зоопарк уедет, - пояснила сотрудница учреждения.
птицы
 
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