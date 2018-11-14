В Бурятии льготникам помогут с покупкой спутниковой тарелки

В Бурятии охват населения цифровым телевидением превысил 97,4 %. При этом более 25 тысяч жителей в 161 населенном пункте не имеют возможности приема цифрового эфирного наземного телевещания – только с помощью спутникового оборудования. Жители этих сел, признанные нуждающимися, могут рассчитывать на получение компенсации в связи с приобретением спутниковой антенны



13 ноября во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Еравнинский район местные жители попросили решить вопрос с цифровым телевидением в селе Ульдурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.



- Наше отдаленное село осталось в стороне от вещания цифрового ТВ. Установленный в соседнем селе Усть-Игита ретранслятор не охватывает наше село. В 2019 году прекращается вещание аналогового ТВ, наши жители не все смогут смотреть республиканские программы и вообще телевидение в целом, так как не имеем возможности купить спутниковые тарелки, - обратился к главе республики житель с. Ульдурга.



Как сообщили в минтрансе, бесплатную трансляцию каналов первых мультиплексов в этих населенных пунктах будут осуществлять операторы спутникового вещания – «НТВ+» и «Триколор».



- Для приема телевизионного сигнала со спутника необходимо приобретение оборудования спутникового приема. Определена льготная стоимость оборудования в размере 4,5 тысячи рублей и стоимость установки оборудования и настройки в размере 1,5 тысячи рублей, - сообщил и.о. министра транспорта Алексей Назимов.





Алексей Цыденов добавил, что сейчас правительство республики совместно с органами местного самоуправления рассматривает различные варианты меры поддержки населения для покупки спутниковых антенн в этих населенных пунктах.- Гражданам, признанным органами местного самоуправления нуждающимися в приобретении пользовательского оборудования для получения цифрового сигнала, возможно оказание единовременной материальной помощи в рамках постановления правительства республики Бурятия от 31.01.2008 № 46 «Об утверждении порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия». Единовременная материальная помощь оказывается при обращении в органы социальной защиты по месту жительства в случае, если гражданин (семья) имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии для соответствующих социально-демографических групп населения, является малоимущим (ей) и находится в трудной жизненной ситуации, – пояснили в Минсоцзащиты РБ.Максимальная сумма материальной помощи составляет 5000 рублей.Напомним, в январе 2019 года по всей России сеть телерадиовещания переходит на цифровые технологии и планируется отключение аналогового телевещания в населенных пунктах с численностью ниже 100 тысяч человек.С декабря 2016 года в Бурятии ведется трансляция первого мультиплекса, куда входит 10 телепрограмм и три радиопрограммы со всех 200 объектов связи цифрового эфирного наземного телевещания. Трансляция второго мультиплекса телевизионных программ начнется в декабре 2018 года.