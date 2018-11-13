Омулёвым браконьерам увеличили штраф почти в 9 раз

Штрафы за вылов байкальского эндемика изменили впервые за 18 лет
Правительство Российской Федерации утвердило новые таксы для исчисления размера ущерба, причинённого водным биоресурсам, которые до этого не менялись почти 18 лет. Соответствующее постановление от 3 ноября 2018 года № 1321 опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь за незаконный вылов байкальского омуля придётся выложить 3640 рублей, вместо прежних 420 рублей. Штрафы выросли в 8,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 октября 2017 года на территории Иркутской области и Бурятии действует полный запрет на вылов омуля в озере Байкал и впадающих в него реках.
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