В Улан-Удэ проходит конкурс «В объективе – комсомол!»

Положение по конкурсу можно посмотреть здесь - https://vk.com/museumuu?w=wall-19755719_2435

Работы принимаются по адресу улица Ленина 26, музей истории города Улан-Удэ. Приём заявок - до 28 октября.

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