В Улан-Удэ проходит конкурс «В объективе – комсомол!»

Желающим принять участие в конкурсе нужно подать заявки до 28 октября
В Улан-Удэ объявлен конкурс творческих работ, посвящённый 100-летию ВЛКСМ, «В объективе – комсомол!».
Работы принимаются по адресу улица Ленина 26, музей истории города Улан-Удэ. Приём заявок - до 28 октября.
Положение по конкурсу можно посмотреть здесь - https://vk.com/museumuu?w=wall-19755719_2435
Желающим принять участие в конкурсе нужно подать заявки до 28 октября
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