В Бурятии ученики пропускают уроки из-за ремонта школы

Местные жители крайне возмущены закрытием школы
Жители посёлка Зур-Мурино Тункинского района республики начали недавно возмущаться в социальных сетях тем, что их дети не посещают школу.
- В Зун-Муринской средней школе Тункинского района до сих пор не начался учебный год! Тишина, нигде об этом не пишут, как выпускникам сдавать экзамены?! – эмоционально написал один из сельчан в Интернете.
В ответ на этот пост появился другой, в котором пользователь сообщил, что в учреждении «вроде бы идёт ремонт».
Как пояснили в министерстве образования и науки Бурятии, действительно, в школе проходят ремонтные работы.
- По информации, которую нам дали в районном управлении образования Тункинского района, занятия в школе были приостановлены в конце сентября в связи с проведением ремонтных работ. Ремонтные работы завершаются на этой неделе, все учебные занятия согласно плану будут восстановлены, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе минобрнауки.
В министерстве добавили, что, помимо этого, проводились индивидуальные консультации для учащихся выпускных классов.
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