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В Бурятии ученики пропускают уроки из-за ремонта школы

В Бурятии ученики пропускают уроки из-за ремонта школы
Общество, 
Местные жители крайне возмущены закрытием школы

Жители посёлка Зур-Мурино Тункинского района республики начали недавно возмущаться в социальных сетях тем, что их дети не посещают школу.

- В Зун-Муринской средней школе Тункинского района до сих пор не начался учебный год! Тишина, нигде об этом не пишут, как выпускникам сдавать экзамены?! – эмоционально написал один из сельчан в Интернете.

В ответ на этот пост появился другой, в котором пользователь сообщил, что в учреждении «вроде бы идёт ремонт».

Как пояснили в министерстве образования и науки Бурятии, действительно, в школе проходят ремонтные работы.

- По информации, которую нам дали в районном управлении образования Тункинского района, занятия в школе были приостановлены в конце сентября в связи с проведением ремонтных работ. Ремонтные работы завершаются на этой неделе, все учебные занятия согласно плану будут восстановлены, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе минобрнауки. 

В министерстве добавили, что, помимо этого, проводились индивидуальные консультации для учащихся выпускных классов. 
школы
 
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