В Бурятии приставы закрыли детский лагерь













В период административного приостановления деятельности администрации лагеря предстоит устранить поломку системы водоснабжения. В этот же период судебные приставы будут проводить проверки на предмет незаконного возобновления деятельности оздоровительного учреждения.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня приставы из-за санитарных нарушений

В период административного приостановления деятельности администрации лагеря предстоит устранить поломку системы водоснабжения. В этот же период судебные приставы будут проводить проверки на предмет незаконного возобновления деятельности оздоровительного учреждения.Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня приставы из-за санитарных нарушений закрыли школу в Закаменском районе. В мае была приостановлена деятельность Республиканской спортивной школы олимпийского резерва и её столовой, находящихся на побережье Байкала в селе Новый Энхалук.

В Заиграевском районе Бурятии судебные приставы по решению суда приостановили деятельность детского лагеря «Берёзка» до 13 июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.Решение о приостановлении деятельности было принято в связи с выходом из строя водозаборных сооружений. В нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил, администрация лагеря своевременно не уведомила специалистов Роспотребнадзора о критической ситуации. В течение нескольких дней воду возили из других источников, а детей вывезли только на третьи сутки.Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды в нескольких точках, в 5 из них обнаружены бактерии. В этот же день для распространения массовых инфекционных заболеваний в лагере была проведена дезинфекция.– С момента поступления исполнительного документа судебными приставами незамедлительно были возбуждены производства и осуществлён выезд по месту нахождения детского лагеря «Берёзка». На сегодняшний день опечатаны входные двери всех корпусов, деятельность оздоровительного учреждения приостановлена, - комментирует Туяна Будаева, начальник Заиграевского отдела управления ФССП России по Бурятии.