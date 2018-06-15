В Бурятии из-за саннарушений закрыли школу

Судебные приставы приостановили деятельность школы на 60 суток
В Закаменском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 60 суток деятельность Цакирской средней общеобразовательной школы. Причиной стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Проверкой надзорных органов были отмечены претензии к обустройству школьной территории. Территория была захламлена строительным мусором, а у единственного мусоросборника не было крышки. Кроме этого, администрация школы не занималась озеленением пришкольной территории и благоустройством игровой зоны.
В протоколе также перечисляются нарушения, связанные с медицинским осмотром работников школы. Работники не до конца прошли периодический осмотр и гигиеническое обучение. У воспитателей отсутствовали результаты исследования на гельминтозы, носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и результаты флюорографии.
- В связи с тем, что приостановление деятельности социальных объектов относится к категории немедленного исполнения, в день поступления документа судебным приставом был осуществлен выезд в селе Цакир, - отмечает Мунко-Зая Митыпов, начальник Закаменского районного отдела УФССП России по Бурятии. - На сегодняшний день деятельность школы приостановлена, во избежание несанкционированного возобновления работы детских площадок, директор школы предупреждён об уголовной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае была приостановлена деятельность Республиканской спортивной школы олимпийского резерва и её столовой, находящихся на побережье Байкала в селе Новый Энхалук.
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