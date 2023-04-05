От туризма до расширения торговли: Глава Бурятии подвёл итоги работы подкомисии по сотрудничеству России и Монголии

Она два дня работала в Улан-Удэ
4 апреля завершила работу российско-монгольская подкомиссия, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Впервые с 2019 года заседание состоялось в расширенном формате. В Бурятию прибыли представители федеральных министерств и ведомств под руководством замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача. Со стороны Монголии - представители регионов и их парламентов под руководством главы Нацкомитета по возрождению пограничных пунктов пропуска страны г-жи Хурэлбаатарын Булгантуяа.
Итогом двух дней работы стал подписанный протокол по региональному и приграничному сотрудничеству. Алексей Цыденов по пунктам изложил, что это значит для региона:
- продолжение реконструкции пунктов пропуска Алтан Булаг и Монды без их полного закрытия.
По словам Алексея Цыденова, ранее такой способ реконструкции апробировали на пункте пропуска Кяхта: это «позволило нам сохранить темпы международных грузоперевозок и пассажиропотока».
По словам г-жи Хурэлбаатарын Булгантуяа, Монголия отмечает острую необходимость реконструкции международных пунктов пропуска и расширения их пропускной способности.
- в перспективе поставки в Монголию металлоконструкций предприятия «Улан-Удэстальмост».
- будут развиваться поставки мяса с монгольской стороны.
- планируется развивать поставки монгольской тонкорунной шерсти овец и коз для текстильного производства в Бурятии.
«Будем расширять ассортимент взаимной торговли в целом», - отметил Цыденов.
- будут расширяться и туристические направления.
«Мы понимаем заинтересованность и у жителей республики съездить в Монголию, и заинтересованность монгольских граждан посетить Бурятию и Байкал», - сообщил глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», турпоток из России в Монголию в 2022 году резко вырос - в 77 раз. Из Монголии в РФ – почти в 60 раз.
- медицинский туризм – одна из перспективных сфер сотрудничества.
«Мы готовы предоставлять услуги высокотехнологичной медицины», - подчеркнул Алексей Цыденов.
- будут развиваться образовательные программы по направлениям сельское хозяйство, здравоохранение, IT и многим другим.
Глава Бурятии сообщил, что уже в приёмную кампанию 2022 года в вузах Бурятии добавят 40 мест для приема студентов из Монголии. Ранее БГУ договорился о взаимных стажировках с Международной ассоциацией монголоведения, а ВСГУТУ - о практике для судентов с монгольским Этугэн университетом.«У нас большой спектр взаимных направлений работы с Монголией, - подвёл итоги двухдневной работы подкомиссии в Улан-Удэ глава РБ Алексей Цыденов. - Уверен, что он будет только расширяться.