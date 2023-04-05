От туризма до расширения торговли: Глава Бурятии подвёл итоги работы подкомисии по сотрудничеству России и Монголии

Она два дня работала в Улан-Удэ



4 апреля завершила работу российско-монгольская подкомиссия, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Впервые с 2019 года заседание состоялось в расширенном формате. В Бурятию прибыли представители федеральных министерств и ведомств под руководством замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача. Со стороны Монголии - представители регионов и их парламентов под руководством главы Нацкомитета по возрождению пограничных пунктов пропуска страны г-жи Хурэлбаатарын Булгантуяа.

Итогом двух дней работы стал подписанный протокол по региональному и приграничному сотрудничеству. Алексей Цыденов по пунктам изложил, что это значит для региона:

- продолжение реконструкции пунктов пропуска Алтан Булаг и Монды без их полного закрытия.

По словам Алексея Цыденова, ранее такой способ реконструкции апробировали на пункте пропуска Кяхта: это «позволило нам сохранить темпы международных грузоперевозок и пассажиропотока».

По словам г-жи Хурэлбаатарын Булгантуяа, Монголия отмечает острую необходимость реконструкции международных пунктов пропуска и расширения их пропускной способности.

- в перспективе поставки в Монголию металлоконструкций предприятия «Улан-Удэстальмост».

- будут развиваться поставки мяса с монгольской стороны.

- планируется развивать поставки монгольской тонкорунной шерсти овец и коз для текстильного производства в Бурятии.

«Будем расширять ассортимент взаимной торговли в целом», - отметил Цыденов.

- будут расширяться и туристические направления.

«Мы понимаем заинтересованность и у жителей республики съездить в Монголию, и заинтересованность монгольских граждан посетить Бурятию и Байкал», - сообщил глава республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», турпоток из России в Монголию в 2022 году резко вырос - в 77 раз. Из Монголии в РФ – почти в 60 раз.

- медицинский туризм – одна из перспективных сфер сотрудничества.

«Мы готовы предоставлять услуги высокотехнологичной медицины», - подчеркнул Алексей Цыденов.

- будут развиваться образовательные программы по направлениям сельское хозяйство, здравоохранение, IT и многим другим.

Глава Бурятии сообщил, что уже в приёмную кампанию 2022 года в вузах Бурятии добавят 40 мест для приема студентов из Монголии. Ранее БГУ договорился о взаимных стажировках с Международной ассоциацией монголоведения, а ВСГУТУ - о практике для судентов с монгольским Этугэн университетом.

«У нас большой спектр взаимных направлений работы с Монголией, - подвёл итоги двухдневной работы подкомиссии в Улан-Удэ глава РБ Алексей Цыденов. - Уверен, что он будет только расширяться.