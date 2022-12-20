Бурятский вуз договорился сотрудничать с частным монгольским университетом

Теперь студенты из Бурятии смогут ездить на практику в Монголию



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) заключил соглашение с монгольским Этугэн университетом. Вузы планируют совместную подготовку специалистов по программам бакалавриата и магистратуры Подписание договора состоялось в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию Этугэн университета.



Стороны договорились сотрудничать в области учебной, методической и научной работы, а также культурной деятельности. Университеты планируют совместную подготовку специалистов по согласованным образовательным программам бакалавриата и магистратуры, организацию совместных научных проектов и исследований, стажировки преподавателей и научных сотрудников. Кроме того, договор предполагает взаимное командирование студентов на производственную практику, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



- Подписанное соглашение станет прочной основой для нашего сотрудничества в области высшего образования, науки и культурной деятельности, - отметила ректор Этугэн университета Бямбаа Батсэрээдэнэ.



- В первый раз мы встретились с коллегами из Этугэн университета ещё в 2015 году. С тех пор нас связывает давняя дружба. Поэтому заключение данного соглашения является закономерным шагом её развития, - сказал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.



Этугэн университет основан в 2002 году, он один из ведущих частных университетов Монголии. Расположен в Улан-Баторе. Подготовка обучающихся включает более 20 направлений бакалавриата и магистратуры. Кроме того, в состав университета входят центр последипломного обучения, центр профессионального обучения, общеобразовательная средняя школа.

