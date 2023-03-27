Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников

По словам руководителя региона, республика остаётся в плюсе от таких встреч



В Бурятию приедут федеральные чиновники. В скором времени республику посетит подкомиссия по сотрудничеству между Россией и Монголией, курируемая министерством экономического развития.



- В Улан-Удэ приедет соответствующая делегация из Монголии. Дальше у нас будет выездное заседание комитета Госдумы по туризму, поговорим с председателем комитета, с депутатами, входящими в комитет, представителями туризма со всего Дальневосточного федерального округа, министерства экономического развития, к которому сегодня туризм относится. Будем рады видеть, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он отметил, что в последнее время республику очень активно посещают чиновники из федеральных органов исполнительной власти. «Это нам даёт возможность входить в разные программы», - пояснил руководитель региона.



- Мы надеемся, что такая тенденция сохранится. В ближайшее время два крупных федеральных мероприятия, ну и в последующем видим, что такая активность продолжится, - подытожил Алексей Цыденов.



