По словам руководителя региона, республика остаётся в плюсе от таких встреч
В Бурятию приедут федеральные чиновники. В скором времени республику посетит подкомиссия по сотрудничеству между Россией и Монголией, курируемая министерством экономического развития.
- В Улан-Удэ приедет соответствующая делегация из Монголии. Дальше у нас будет выездное заседание комитета Госдумы по туризму, поговорим с председателем комитета, с депутатами, входящими в комитет, представителями туризма со всего Дальневосточного федерального округа, министерства экономического развития, к которому сегодня туризм относится. Будем рады видеть, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он отметил, что в последнее время республику очень активно посещают чиновники из федеральных органов исполнительной власти. «Это нам даёт возможность входить в разные программы», - пояснил руководитель региона.
- Мы надеемся, что такая тенденция сохранится. В ближайшее время два крупных федеральных мероприятия, ну и в последующем видим, что такая активность продолжится, - подытожил Алексей Цыденов.
Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам руководителя региона, республика остаётся в плюсе от таких встреч
Врио начальника УФСИН России по Бурятии получил прокурорское представление
Предполагалось лишение места в детсаду, если ребёнок не ходил в него полгода
Власть, 25.03.2023
Он просит не жечь траву и отходы
Медаль имеет две степени
В Бурятии пока хотят штрафовать за их продажу подросткам
Власти республики и двух соседних регионов должны отчитаться по этому вопросу в апреле
Скоро в республике введут особый противопожарный режим
Сотрудники ответили в комментариях в соцсети
На сессии горсовета депутаты спросили мэра о проблемных объектах
Станислав Гармаев заявил, что не позволит ему разрушиться
Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет
Глава государства провёл встречу с руководителем фракции «ЕР» в Госдуме Владимиром Васильевым
Власть, 22.03.2023
Много надежд возлагается на мастер-план, официальный старт которому будет дан в сентябре 2023 года
Власть, 22.03.2023
Известный бизнесмен пойдёт на выборы от «Единой России»