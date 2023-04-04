Монголия неожиданно стала лидером по росту турпотока с Россией

В обоих направлениях в 2022 году



По данным Росстата, по темпам прироста числа туристов из России рекордсмены среди стран в 2022 году оказались весьма неожиданными. Больше всего вырос спрос на поездки в Монголию - в 77,2 раза. Эта цифра «заставляет подозревать», что в соседнюю страну отправлялись так называемые «релоканты». Между Россией и Монголией существует безвизовый обмен в области туризма (на срок до 30 дней). Значит, именно такую цель поездки указывали выезжавшие из России. Для сравнения: любимый нашими туристами и полностью открывшийся туристический Таиланд получил в 2022 году прирост турпотока из России всего в 11,8 раз, а Грузия - в 7 раз.

МОНЦАМЭ в январе 2023 года сообщало, в прошлом году Монголия приняла 290,4 тысячи туристов. Доходы туристического сектора достигли 350 млн долларов США. Число российских туристов достигло 145 тысяч. Оно превысило показатель 2019 года (периода до пандемии COVID-19) и достигло самого высокого уровня. Министерство окружающей среды и туризма страны отмечало, что каждый второй турист, посетивший Монголию в прошлом году, был гражданином РФ.

Оригинальный «рекордсмен» и у рейтинга роста въездного потока в Россию. На первом месте снова Монголия с приростом почти в 60 раз. Здесь скорее всего речь тоже идёт о заявленной цели поездки, а не о посещении достопримечательностей в России. Далее следуют Иран (5,5), Эстония (3 раза), Казахстан (2,9) и Вьетнам (2,4). Турпоток из иностранных государств в Россию составил в 2022 году 8,2 млн человек.

Несмотря на все санкции и закрытия, число выездных туристических поездок из России, по сравнению с показателями 2021 года, выросло довольно неплохо. Оно показало рост в 17% - до 22,5 млн туристов.

Первую тройку стран, принявших больше всего российских туристов в 2022 году, возглавила Абхазия - 5,4 млн россиян. Далее следует «большая» заграница в лице Турции (4,6 млн) и ОАЭ (1,2 млн). Наши туристы массово посещали Египет (900 тыс.) и Грузию – (830,5 тысяч). С Грузией, видимо, тоже не всё чисто.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7-8 апреля в Улан-Удэ пройдёт международная туристская выставка Baikal Travel Mart 2023 (6+). В ней примут участие туроператоры Монголии и Казахстана.