Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией

Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения
Ректор Бурятского госуниверситета Алдар Дамдинов встретился с Чулууном, академиком Академии Наук Монголии, директором Музея Чингисхана, генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения.
На встрече были обсуждены основные направления сотрудничества.
- Достигнута договорённость о взаимных стажировках преподавателей и студентов, обучении сотрудников музея на курсах изучения русского языка в БГУ, - сообщили в университете.
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