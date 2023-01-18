Сотрудники электростанции рассказали, что можно успеть сделать за один выработанный киловатт в час
В Бурятии Гусиноозёрская ГРЭС празднует знаменательное событие. С 1 января выработка электроэнергии станцией с начала ею пуска превысила 180 млрд киловатт в час, сообщает пресс-служба электростанции.
Также сотрудники ГРЭСа рассказали «Байкал-Daily», что можно успеть сделать за один выработанный киловатт в час.
- Одного киловатта часа электроэнергии хватит на просмотр 29 фильмов на DVD, прослушать 250 песен через стереосистему, приготовить 36 гренок в тостере, 17 часов использования 60-ти ватной лампы накаливания, вскипятить 20 чашек чая в электрочайнике, 10 часов использовать портативный вентилятор, приготовить два блюда на электроплите, посмотреть 9 серий сериала на ЖК-телевизоре, 278 раз зарядить телефон, один час работы комнатного кондиционера, пять часов работы игровой приставки и испечь один пирог в электрической духовке, - рассказал руководитель пресс-службы Гусиноозёрской ГРЭС Юрий Гребнев.
Гусиноозёрская ГРЭС – крупнейшая в Забайкалье конденсационная электростанция и одно из крупнейших предприятий в Бурятии. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, а также тепловой энергией город Гусиноозёрск.
Четыре энергоблока первой очереди введены в эксплуатацию с 1976 по 1979 гг. Ввод второй очереди станции начался в 1988 году запуском энергоблока № 5. Шестой энергоблок введён в эксплуатацию в 1992 г. Через три года была проведена реконструкция энергоблока №2. В конце октября 2013 года после реконструкции и технического перевооружения введён в эксплуатацию энергоблок № 4.
Кстати, недавно председатель проектно-аналитического комитета мэрии Улан-Удэ Вадим Имидеев рассказал, что 80 процентов столицы Бурятии снабжается от Гусиноозёрской ГРЭС.
На Гусиноозёрской ГРЭС зафиксировано знаменательное событие
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