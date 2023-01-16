В Улан-Удэ частный сектор обещают перевести с угля на электроэнергию

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Масштабное реформирование системы электро- и теплоснабжения обойдётся в колоссальную сумму



В Улан-Удэ планируют полностью решить проблему печного отопления. Некоторые решения приняты по итогам недавних визитов помощника президента Максима Орешкина и замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса.



- В ходе двух визитов был проведён ряд совещаний по вопросу электро- и теплоснабжения города. Максим Орешкин, занимающийся мастер-планами городов Дальнего Востока, отметил, что необходимо напрямую работать с Минэнерго. 76 процентов горожан попросили предусмотреть в мастер-плане города решение проблемы с загрязнением Улан-Удэ. Первое - нам удалось доказать Минэнерго дефицит тепловой энергии. ТЭЦ-2, которая сейчас находится в незавершённом состоянии, является тормозом для развития города. 40 процентов жителей не обеспечены центральным отоплением, они используют дрова и уголь. Второй момент – ТГК-14 приняла решение вложить от 25 до 35 процентов собственных средств в завершение строительства ТЭЦ-2 наряду с бюджетными средствами, - сообщил сегодня председатель проектно-аналитического комитета мэрии Вадим Имидеев.



По словам Имидеева, на совещаниях с Минэнерго РФ глава Бурятии Алексей Цыденов определил четыре проблемы электро- и теплоснабжения. Первая – это надёжность энергоснабжения, второе - дефицит тепла и электроэнергии, который не позволяет городу развиваться. Третья проблема – печное отопление (40 тысяч печей отравляют атмосферу города) и четвёртая вытекающая отсюда проблема - загрязнение атмосферы города.



Все четыре проблемы предлагается решить двумя способами:



1. Весь частный сектор нужно переводить на электроотопление.



2. Завершение строительства ТЭЦ-2, который позволит обеспечить город теплом.



Для исполнения первого пункта город полностью реконструирует электросетевое хозяйство. Вадим Имидеев напомнил, что 80 процентов города снабжается от Гусиноозёрской ГРЭС.



- Сейчас город потребляет 400 мегаватт, после перехода частного сектора на электроотопление мощность потребления увеличится на 268 мегаватт. Для усиления мощностей будет построены дополнительные блоки либо на Харанурской либо на Гусиноозерской ГРЭС. Хотим также поставить дополнительный энергоблок на ТЭЦ-2, - сообщил Имидеев. – Мы твёрдо стоим на электроотоплении. Нужно перекладывать 1179 км кабельных сетей, 934 трансформаторов, 36 подстанций - центров питания. В первым этапе реконструкции запланирован район Левого берега. На это уйдет 2 млрд рублей, добавил Вадим Имидеев.



Кроме того, в ходе реформирования системы энерго- и теплоснабжения постепенно по городу будут закрывать 144 котельные. В ближайшее время планируется закрыть четыре котельные на Стеклозаводе.



Общая сумма ремонта всей энергосистемы составит 19,5 млрд рублей. Завершение строительства ТЭЦ-2 оценивается в 34 млрд, из которых до 35 процентов вложит ТГК-14.

