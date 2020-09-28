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В Бурятии открылся первый «IT-куб» для детей

В Бурятии открылся первый «IT-куб» для детей
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Дети будут учиться делать сайты или мобильные приложения

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района открылся первый в Бурятии центр цифрового образования детей «IT-куб». Там дети от шести лет получат знания в области информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Учебный центр оборудовали в бывшем бесхозном здании, которое отремонтировали на средства дальневосточной субсидии в сумме 18,6 млн рублей. В обновлённом помещении расположились мастерские, зал хореографии, шахматная зона и шесть граней (классов) IT-куба: три обязательных направления образовательных программ и три вариативных (определяемых по выбору). Это «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «VR/AR-разработка», «Алгоритмика и логика», «Программирование роботов» и «Программирование на Java».




В субботу, 29 сентября IT-куб посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, он оценил техническое оснащение учебного центра и ознакомился с работой классов по разным направлениям.

- Ещё пять лет назад это здание было бесхозным. Сегодня вы видите, что всё приведено в порядок. Это стало условием, по которому мы выиграли всероссийский конкурс и получили финансирование на оборудование IT-куба - 13 млн рублей. Помимо IT-куба, здесь есть другие кружки. Получился такой комплекс в Гусиноозёрске, который объединяет дополнительное образование по всем направлениям: художественным, техническим, инженерным. Нашим детям, я уверен, здесь будет интересно. Они получат хорошее образование и основу для того, чтобы двигаться дальше, сориентироваться, куда идти учиться, какую профессию осваивать, какой жизненный путь выбирать дальше, - отметил Алексей Цыденов.

На сегодняшний день в учебном центре по всем направлениям занимаются порядка 1000 человек, в том числе 400 – в IT-кубе. За две недели с момента открытия по всем направления осуществлён полный набор детей.



Центр относится к федеральной сети профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, которая подразумевает не только изучение детьми с младшего школьного возраста информационных технологий. Школьники будут создавать программные проекты в виде законченных продуктов или решений. Например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности.

Сотрудники IT-куба прошли повышение квалификации (профмастерства) в технопарке «Сколково» в Москве, а также Миассе, Липецке, Екатеринбурге, Казани и других городах. Средства на создание центра выделены в рамках национального проекта «Образование», утвержденного во исполнение указа президента России Владимира Путина.

Всего в Бурятии до 2022 года планируется открыть семь таких IT-кубов. В 2021 году второй – в городе Северобайкальск. В 2022 году - в Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском и Мухоршибирском районах. На создание центров федеральный бюджет в общем направит более 115,8 млн рублей.








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