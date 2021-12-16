В Забайкалье прошёл форум и бал золотопромышленников

Мероприятие проводилось в Бутинском дворце
10 декабря в забайкальском городе Нерчинск прошёл первый форум «Золотое сечение». В его работе приняли участие известные золотодобывающие предприятия Забайкалья и представители властей региона.
Программа форума проходила в Нерчинском краеведческом музее. Эта локация была выбрана не случайно. Это бывший дворец известного в Забайкалье золотопромышленника, купца и мецената Михаила Бутина, который в 1860 году убедил императора Александра II в необходимости разрешения разработки золотоносных площадей в Нерчинском округе частным лицам.
В рамках форума в городе Нерчинске подведены итоги отрасли в 2021 году среди предприятий Забайкальского края. Обсуждались вопросы экологии и меры государственной поддержки бизнеса. Также было объявлено о создании ассоциации недропользователей на территории Забайкальского края, первое задание которой пройдёт уже в январе 2022 года.
В этом году форум проводился не только как съезд золотопромышленников Забайкальского края, но и как площадка по обмену опытом в развитии промышленного туризма. В рамках конференции «Золотое сечение. Экспортный потенциал Забайкальского края» выступили федеральные эксперты туриндустрии.
Также на форуме прошёл благотворительный аукцион, на котором были представлены творческие работы мастеров Забайкальского края, в том числе оружейника, скульптора, художника и ювелира Жигжита Баясхаланова. Вырученные средства пойдут на выпуск каталога материалов съезда и благоустройство туристских объектов в Нерчинске.
Вечером для гостей форума прошёл бал золотопромышленников во дворце в зале с огромными зеркалами, доставленными с Парижской выставки 1878 года. Кроме этого, в рамках программы форума был проведён мастер-класс по перуанской кухне, который дал возможность участникам совершить гастрономическое путешествие в Перу, где проводится мировой съезд золотопромышленников. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье прошёл форум и бал золотопромышленников
Бизнес, Фото:
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