В Улан-Удэ теплоэнергетики подключили к теплу пристрой школы № 35

Бизнес, Фото: предоставлено ПАО "ТГК-14"

Планируется подключение других новых социальных объектов



«ТГК-14» продолжает подключать к теплу новые объекты в Улан-Удэ. Так, недавно специалисты компании присоединили к централизованному теплоснабжению пищеблок школы № 35. Работы проводились на бульваре Карла Маркса, где находится один из корпусов учебного заведения, сообщили в пресс-службе компании.



Тепловая нагрузка присоединённого пищеблока составляет 0,4785 Гкал/час. Для его подключения был реконструирован участок теплотрассы протяженностью в 48 метров, с заменой трубопровода Ду150 на Ду200. Проложено ещё 20 метров сети Ду100. Выполненные работы позволили наладить надёжное теплоснабжение объекта.



Школа № 35 – хорошо оснащённое учебное заведение, имеющее несколько корпусов с современным оборудованием, спортивными площадками и залом, библиотекой, мастерскими, обеденной зоной. Подключение к теплу таких социальных объектов и участие в развитии инфраструктуры города является одной из важнейших задач «ТГК-14».



Работа по присоединению потребителей к системе централизованного теплоснабжения продолжается. Планируется подключение других новых объектов, в частности, детского сада № 1 по улице Лермонтова.



Подать документы на технологическое присоединение можно в отдел присоединения филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии», на проспекте 50-летия Октября, 26Б. Справки по телефонам: 29-08-85, 29-08-86.

