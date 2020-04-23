 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу

«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес,  Фото:pixabay.com
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше

Как известно, из-за пандемии коронавируса и введённых в стране ограничительных мер сильно страдает малый и средний бизнес. В Бурятии с 30 марта закрыты все торговые центры, рестораны и парикмахерские, однако последним в середине апреля трудиться разрешили. Режим самоизоляции действует до конца апреля, но не исключено, что его продлят.

Вероятно, по этой причине на онлайн-сервисе «Авито» ещё в марте начали появляться объявления о продаже «готового бизнеса» - действующих кафе и гостиниц в Улан-Удэ и районах Бурятии.

Так, на продажу выставлен известный ресторан, расположенный в центре города, и небольшие кафе по улицам Балтахинова и Борсоева. В Советском районе владелец кафе продаёт только мебель и оборудование.

Также на сайте можно увидеть объявления о продаже придорожных кафе, расположенных в районах Бурятии. Помимо этого, продаются отели и гостиницы, а в Иволгинском районе на продажу выставлен целый юрточный кемпинг, который «привлекает множество иностранных туристов со всего мира».



Продавцы подробно описывают преимущества своего бизнеса и предлагают скидки. Многие отмечают, что «торг уместен», а документы уже готовы. Стоимость готового бизнеса на сайте начинается от 100 тысяч, небольшие кафе в Улан-Удэ стоят 500-550 тысяч. Владельцы гостевых домов и отелей оценивают свой бизнес от 3 до 15 миллионов рублей.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг популярного бара «Клёвое место». Его владелец сообщал, что арендодатели у которых он снимает помещение бара, заблокировали вход. Арендодатели в ответ заявили, что ресторатор имеет большую задолженность. Позже в конфликт вмешался бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев. 

Напомним, федеральные и республиканские власти предлагают «пакеты» мер поддержки для отраслей бизнеса, которые вошли в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Меры включают в себя отсрочку на выплату налогов и кредитного долга, снижение ставки по ЕНВД и налогу на имущество, выплату субсидий и многое другое. 

Глава Бурятии ранее заявил, что одна из главных задач – сохранить бизнес.

- Важнее и проще – помочь сохранить существующий бизнес, чтобы, когда ситуация наладится, он расправил крылья и полетел. Чем потом создавать новое предприятие, заново инвестировать, запускать. Повторюсь, наша задача – не только доходы сохранить, но и сам бизнес – предприятия, организации, рестораны и мастерские. Чтобы потом все могли работать и вернуть своих сотрудников, и чтобы мы могли получать все необходимые услуги и сервис, к которому мы привыкли, - говорил Алексей Цыденов. 
коронавирус предприниматели кафе гостиница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес, 23.04.2020
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Бизнес, 23.04.2020
В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес, 23.04.2020
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 23.04.2020
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Бизнес, 23.04.2020
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес, 22.04.2020
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей  
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Бизнес, 22.04.2020
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес, 22.04.2020
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала  
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
Бизнес, 21.04.2020
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
Бизнес, 20.04.2020
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
Бизнес, 20.04.2020
На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^