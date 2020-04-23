«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу

Как известно, из-за пандемии коронавируса и введённых в стране ограничительных мер сильно страдает малый и средний бизнес. В Бурятии с 30 марта закрыты все торговые центры, рестораны и парикмахерские, однако последним в середине апреля трудиться разрешили. Режим самоизоляции действует до конца апреля, но не исключено, что его продлят.
Вероятно, по этой причине на онлайн-сервисе «Авито» ещё в марте начали появляться объявления о продаже «готового бизнеса» - действующих кафе и гостиниц в Улан-Удэ и районах Бурятии.
Так, на продажу выставлен известный ресторан, расположенный в центре города, и небольшие кафе по улицам Балтахинова и Борсоева. В Советском районе владелец кафе продаёт только мебель и оборудование.
Также на сайте можно увидеть объявления о продаже придорожных кафе, расположенных в районах Бурятии. Помимо этого, продаются отели и гостиницы, а в Иволгинском районе на продажу выставлен целый юрточный кемпинг, который «привлекает множество иностранных туристов со всего мира».
Продавцы подробно описывают преимущества своего бизнеса и предлагают скидки. Многие отмечают, что «торг уместен», а документы уже готовы. Стоимость готового бизнеса на сайте начинается от 100 тысяч, небольшие кафе в Улан-Удэ стоят 500-550 тысяч. Владельцы гостевых домов и отелей оценивают свой бизнес от 3 до 15 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг популярного бара «Клёвое место». Его владелец сообщал, что арендодатели у которых он снимает помещение бара, заблокировали вход. Арендодатели в ответ заявили, что ресторатор имеет большую задолженность. Позже в конфликт вмешался бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев.
Напомним, федеральные и республиканские власти предлагают «пакеты» мер поддержки для отраслей бизнеса, которые вошли в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Меры включают в себя отсрочку на выплату налогов и кредитного долга, снижение ставки по ЕНВД и налогу на имущество, выплату субсидий и многое другое.
Глава Бурятии ранее заявил, что одна из главных задач – сохранить бизнес.
- Важнее и проще – помочь сохранить существующий бизнес, чтобы, когда ситуация наладится, он расправил крылья и полетел. Чем потом создавать новое предприятие, заново инвестировать, запускать. Повторюсь, наша задача – не только доходы сохранить, но и сам бизнес – предприятия, организации, рестораны и мастерские. Чтобы потом все могли работать и вернуть своих сотрудников, и чтобы мы могли получать все необходимые услуги и сервис, к которому мы привыкли, - говорил Алексей Цыденов.