В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара

Вход в «Клёвое место» заблокировали, а бизнесмены обмениваются взаимными обвинениями



В Бурятии разгорелся конфликт между бизнесменами, звучат громкие обвинения, в том числе в рейдерском захвате.



Речь идёт о популярном гриль-баре «Клёвое место». В выходные его владелец, генеральный директор ООО «Рестораторовъ» распространил информацию в популярных пабликах и телеграм-каналах, что арендодатели, у которых он снимает помещение бара, заблокировали вход.



- Я вчера приехал после обеда на работу, так как в настоящее время прорабатываю вопрос с доставкой, с целью получения дохода для оплаты заработной платы сотрудникам, так как банки отказали, и обнаружил в дверных замках гвозди, на двери висит уведомление об ограничении доступа в здание ресторана от ООО «Контент», - рассказывает он в соцсети.



По словам предпринимателя, с момента режима самоизоляции он отправил арендодателю письмо с просьбой о предоставлении каникул по оплате аренды. «Арендная плата ежемесячная в размере 228 тысяч рублей в настоящий момент для нас неподъёмная», - уточняет ресторатор.



На днях же владелец помещения заварил одну дверь полностью, а другую – наполовину. Доступ в «Клёвое место» оказался ограничен.



- Я с женой нахожусь в здании. Можем только выйти через центральную дверь, которая открывается наполовину, так как тоже заварена трубой, но имущество своё забрать невозможно, - утверждает он. – По акту приёма-передачи нам было передано только здание. Имущество, находящееся в ресторане, является нашей собственностью.



Он заявляет, что написал заявление в полицию. Ночь провёл в ресторане, ждал участкового утром 19 апреля, но он не приехал.



Позиция арендодателей



Сегодня в популярных пабликах появился ответ арендодателей. У них также есть претензии.



- По этому помещению у ООО «Рестораторовъ» задолженность более 8 месяцев. Очень немаленькая сумма. При этом собственник полностью освободил арендатора в период карантина, когда они закрыты. Обсуждать условия погашения задолженности они не собираются. В очередной раз пытались сесть за стол переговоров, с участием уполномоченного по правам предпринимателей Чингиса Матхеева, но не получилось. Им проще обанкротить ООО, открыть новое и работать дальше, забыв про старые долги. У этого ООО долги не только перед собственником помещения, - утверждают в свою очередь арендодатели.



Той ночью их представители также поехали на место, чтобы контролировать происходящее и не допустить вывоза имущества, владение которым оспаривают обе стороны.



Отреагировал бизнес-омбудсмен



На ситуацию отреагировал бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев. Уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии рассказал на своей странице в Facebook, что он приехал на место, поговорил с директором кафе, а также с представителем арендодателя. Как сообщает Матхеев, оказалось, что утром должны были приехать сотрудники полиции для получения объяснений от обеих сторон. «К сожалению, этого не произошло. Связался с полицией и прокуратурой, и спустя некоторое время приехал сотрудник полиции и взял объяснения», добавил он здесь.



- Обе стороны признают наличие задолженности по аренде, но главным предметом конфликта является имущество, находящееся в кафе (кухонное оборудование, мебель, музыкальные устройства, другая электроника и пр.). Арендатор утверждает, что всё имущество принадлежит ему и имеет на них все документы. Арендодатель считает, что в кафе частично находится и его имущество, поэтому во избежание возможных хищений он как собственник здания закрыл возможность вывоза крупногабаритного груза. Арендатор опасается за сохранность своего имущества и добровольно решил остаться и охранять его. Вместе, в присутствии полиции, договорились завтра представить все имеющиеся у сторон документы и провести совместную сверку имущества во избежание дальнейших споров, - объяснил бизнес-омбудсмен.



Так как обе стороны являются предпринимателями, уполномоченный не хочет давать преждевременных оценок ситуации и вставать на чью-то сторону.



- Моя главная задача, чтобы все спорные моменты решались в правовом поле, и каждый мог пользоваться своим законным имуществом по своему усмотрению. И этого мы совместными усилиями обязательно добьёмся. О ходе развития событий обязательно дополнительно проинформирую и, самое главное, желаю всем быть здоровыми и стараться понимать друг друга в это сложное время, - резюмировал он.

