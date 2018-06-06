Цены на процессоры «Байкал» рухнули в 10 раз



Российские процессоры «Байкал» 1 июня впервые поступили в розничную продажу в качестве самостоятельных товарных единиц, а не в составе оценочных плат (одноплатных компьютеров).



К реализации был подготовлен первый и пока единственно серийно выпускаемый чип организации Baikal-T1 (новое официальное название — BE-T1000), сообщает CNews.



Розничная цена одного процессора составит 3990 руб. По сравнению с платами на «Байкалах» семейства БФК 3.1 (блок функционального контроля), которые поступили в продажу в середине апреля по 39,9 тыс. руб., чип в голом виде стоит ровно в 10 раз дешевле.



Разработчики добавляют, что ценовая политика в отношении оптовых партий определяется в индивидуальном порядке. Поставки продукции в этом случае осуществляются «Байкал электроникс» напрямую заказчику.

