Цены на процессоры «Байкал» рухнули в 10 раз

Основными потребителями выступают производители телекоммуникационного оборудования
Российские процессоры «Байкал» 1 июня впервые поступили в розничную продажу в качестве самостоятельных товарных единиц, а не в составе оценочных плат (одноплатных компьютеров).
К реализации был подготовлен первый и пока единственно серийно выпускаемый чип организации Baikal-T1 (новое официальное название — BE-T1000), сообщает CNews.
Розничная цена одного процессора составит 3990 руб. По сравнению с платами на «Байкалах» семейства БФК 3.1 (блок функционального контроля), которые поступили в продажу в середине апреля по 39,9 тыс. руб., чип в голом виде стоит ровно в 10 раз дешевле.
Разработчики добавляют, что ценовая политика в отношении оптовых партий определяется в индивидуальном порядке. Поставки продукции в этом случае осуществляются «Байкал электроникс» напрямую заказчику.
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