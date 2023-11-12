Женщина отправится за решётку, когда её ребёнку исполнится 14 лет
Жительница Кяхтинского района пошла под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Она напала на мужа. Всё произошло в конце августа. Супруги были на кухне и между ними началась перепалка. Глава семейства принялся оскорблять жену на глазах у ребёнка, а потом замахнулся на неё и сына сковородой
Женщина схватила нож и вонзила лезвие избраннику в правую лопатку. Против сельчанки возбудили уголовное дело. На заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном.
В итоге нападавшей дали три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд учёл, что у женщины есть маленький ребёнок и отсрочил наказание до тех пор, пока мальчику не исполнится 14 лет. Приговор уже вступил в законную силу.
Жительнице Бурятии, которая едва не зарезала мужа, дали три года колонии
Происшествия, Фото:
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