Жительнице Бурятии, которая едва не зарезала мужа, дали три года колонии

Женщина отправится за решётку, когда её ребёнку исполнится 14 лет



Жительница Кяхтинского района пошла под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Она напала на мужа. Всё произошло в конце августа. Супруги были на кухне и между ними началась перепалка. Глава семейства принялся оскорблять жену на глазах у ребёнка, а потом замахнулся на неё и сына сковородой



Женщина схватила нож и вонзила лезвие избраннику в правую лопатку. Против сельчанки возбудили уголовное дело. На заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном.



В итоге нападавшей дали три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд учёл, что у женщины есть маленький ребёнок и отсрочил наказание до тех пор, пока мальчику не исполнится 14 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

