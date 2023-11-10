В Бурятии сельчанин вынес золото из чужой квартиры и отправился в колонию



В Северобайкальске под суд пошёл местный житель, который обчистил чужую квартиру. Он знал, что там хранится золото, незаконно пробрался в жильё и похитил кольца, серьги, цепи и кулон из драгоценного металла. Ущерб перевалил за 124 тысячи рублей.



Против злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением – по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Северобайкалец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учёл наличие у мужчины маленького ребёнка, то, что он полностью возместил ущерб и активно способствовал расследованию преступления.



В итоге ранее судимому вору отметили условный срок по предыдущему приговору и дали три с половиной год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.