Он обчистил двух женщин, а потом уехал из города на попутках
Уроженец Бурятии украл деньги у двух жительниц Костромы. Всё произошло ещё 16 августа. Две женщины с разницей в 12 часов обратились в полицию и рассказали, что остались без кошельков после поездки в автобусе.
В МВД по Костромской области возбудили уголовные дела. Вычислить злоумышленника удалось благодаря записям с камер наблюдения, установленных в общественном транспорте. Им оказался неоднократно судимый 42-летний мужчина.
Воришку задержали в Санкт-Петербурге, где он тоже промышлял кражами. Преступник не стал это отрицать и признался, что специально приехал в Кострому на один день. Он забирал себе только наличку, а чужие портмоне выбрасывал в ближайший мусорный контейнер. В общей сложности карманник заработал на своих жертвах около десяти тысяч рублей и покинул город на попутках.
За полтора месяца правоохранителям удалось собрать неопровержимые доказательства и улики против мужчины. Расследование уголовного дела завершилось. Его уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Уроженец Бурятии заработал на костромичах десять тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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