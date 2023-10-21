Пассажир автомобиля получил травмы
Житель Бурятии 22 июля попал в ДТП в Иволгинском районе. Автомобилист ехал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. На проезжую часть вбежала лошадь, пытаясь её объехать, он съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомашины в кювет.
В результате происшествия пассажир получил травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью человека.
В суде водитель вину признал, пояснил, что принёс извинения потерпевшему.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП из-за выбежавшей лошади
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее автомобилиста лишали водительских прав за пьяную езду
Мужчина взял эти деньги в кредит
Туристки пытались перевезти через границу свыше 120 тысяч долларов США
На нарушителя составили несколько административных протоколов
Электричества не будет с 9:00 до 17:00
Она причинила ущерб в 300 тысяч
С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка
Мужчина получил ожоги рук и лица
Угонщик забрал ключи, когда владелец авто спал
Градоначальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Огонь тушили 55 человек
Для этого даже пришлось задействовать беспилотник
Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ
Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района