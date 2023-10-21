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Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП из-за выбежавшей лошади

Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП из-за выбежавшей лошади
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пассажир автомобиля получил травмы

Житель Бурятии 22 июля попал в ДТП в Иволгинском районе. Автомобилист ехал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. На проезжую часть вбежала лошадь, пытаясь её объехать, он съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомашины в кювет.

В результате происшествия пассажир получил травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью человека.

В суде водитель вину признал, пояснил, что принёс извинения потерпевшему.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда. 
суд приговор ДТП

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