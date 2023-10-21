Жителя Бурятии оштрафовали за ДТП из-за выбежавшей лошади

Пассажир автомобиля получил травмы



Житель Бурятии 22 июля попал в ДТП в Иволгинском районе. Автомобилист ехал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. На проезжую часть вбежала лошадь, пытаясь её объехать, он съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомашины в кювет.



В результате происшествия пассажир получил травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью человека.



В суде водитель вину признал, пояснил, что принёс извинения потерпевшему.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

