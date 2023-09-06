06 сентября

05 сентября

Популярное

В селе в Бурятии залило региональную трассу

В селе в Бурятии залило региональную трассу
Происшествия,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Теперь одна из улиц утопает в воде

Жители мухоршибирского села Новый Заган пожаловались в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» на залитую водой улицу Новая. Там, судя по всему, не оборудовали ливневую канализацию.
- Был очередной потоп и теперь вода стоит. Отвода так и нет, никто ничего не делает! Когда исправят эти ошибки? – поинтересовались сельчане.

В Минтрансе Бурятии пояснили, что на месте с проверкой уже побывали сотрудники управления региональных автомобильных дорог РБ (ГКУ «Бурятрегионавтодор»).

- Решено сделать очистку труб и лотков, провести геодезические работы и изменить наклон кювета для отведения ливневых вод , – подчеркнули в ведомстве и добавили, что работы стартуют в сентябре.
дороги затопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии залило региональную трассу
В селе в Бурятии залило региональную трассу
Происшествия, 06.09.2023
Теперь одна из улиц утопает в воде
В Иркутске пьяный угонщик, уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 06.09.2023
Мужчина угнал заведённую машину на глазах у её владельца
В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
Происшествия, 06.09.2023
41-летний мужчина не справился с управлением
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, 05.09.2023
Автомобили столкнулись на проспекте Победы
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
Происшествия, 05.09.2023
Всего после аварии на федеральной трассе госпитализировали четырёх человек
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
Происшествия, 05.09.2023
Пожарные вынесли его на воздух, надев спасательный капюшон
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
Происшествия, 05.09.2023
О нём ничего неизвестно уже несколько дней
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Происшествия, 05.09.2023
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия, 05.09.2023
Антилидером стал Кижингинский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^