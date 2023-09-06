В селе в Бурятии залило региональную трассу

Теперь одна из улиц утопает в воде
Жители мухоршибирского села Новый Заган пожаловались в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» на залитую водой улицу Новая. Там, судя по всему, не оборудовали ливневую канализацию.
- Был очередной потоп и теперь вода стоит. Отвода так и нет, никто ничего не делает! Когда исправят эти ошибки? – поинтересовались сельчане.
В Минтрансе Бурятии пояснили, что на месте с проверкой уже побывали сотрудники управления региональных автомобильных дорог РБ (ГКУ «Бурятрегионавтодор»).
- Решено сделать очистку труб и лотков, провести геодезические работы и изменить наклон кювета для отведения ливневых вод , – подчеркнули в ведомстве и добавили, что работы стартуют в сентябре.
Теперь одна из улиц утопает в воде
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