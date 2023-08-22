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У жителя Иркутской области взыскали деньги за проданный автомобиль

У жителя Иркутской области взыскали деньги за проданный автомобиль
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчину дважды останавливали пьяным за рулём

52-летний житель Зимы признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Суд установил, в конце апреля в ночное время нетрезвый мужчина ездил по улицам города своём автомобиле «Тойота Корола». Однако его остановил экипаж ДПС для проверки документов, в результате чего у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения и его отстранили от управления автомобилем.

- В отношении мужчины инициировано уголовное преследование, поскольку ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. После этого подсудимый принял меры к продаже автотранспортного средства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Зиминца приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев. Также судом в доход государства взысканы денежные средства взамен конфискации проданного им транспортного средства.
конфискация ПДД Иркутская область

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