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В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп

В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп
Происшествия,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Местных жителей призвали увозить мёртвых животных на скотомогильники

Этот инцидент произошёл в еравнинском селе Сосново-Озёрское. Накануне в районной группе «Еравна-инфо.24/7» сообщили, что в мусорном баке обнаружили труп животного. 

Местных жителей призвали не выбрасывать мёртвых животных в контейнеры и ящики, предназначенные для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). К последним относятся различные упаковки и тара, пакеты и другой пластик, электроприборы, окурки, фантики, бумага, одежда, обувь и остатки еды и продуктов.

В компании «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором по обращению с ТКО, намерены принять меры. «Мы вынуждены обратиться в надзорные органы» – заявили в ООО.

Глава сельского поселения «Сосново-Озёрское» Этигел Дондоков напомнил: мёртвый скот необходимо увозить на скотомогильник и сжигать. «Скотомогильник находится в восточной стороне Сосново-Озёрска. Есть указатели», – отметил он.

На днях жители Кижингинского района Бурятии забили тревогу из-за дохлого быка, который лежал возле буддийской ступы. На снимке видно, что у него нет части тела. Вскоре труп оттуда убрали.

животные смерть

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