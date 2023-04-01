В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит ущерб, причинённый окружающей среде

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина не смог отделаться только судебным штрафом



Житель Северо-Байкальского района Бурятии незаконно срубил восемь сосен, причинив ущерб государственному лесному фонду в сумме 73 952 руб.



Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 260 УК РФ, но его прекратили в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.



Но на этом история не закончилась.



- Незаконными действиями по рубке лесных насаждений ответчиком в количестве 8 штук, уничтожена исконная среда обитания животных и других организмов, чем причинён ущерб окружающей среде. Решением суда сумма ущерба, причинённая окружающей среде - животному миру и среде его обитания в результате незаконной рубки лесных насаждений в размере 53 167 руб. 95 коп. была взыскана в полном объёме, - сообщили в суде.



