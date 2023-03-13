В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах

Ещё одна женщина доставлена в больницу с отравлением



В городе Закаменск в Бурятии устанавливают причину смерти трёх местных жителей. Их тела нашли в квартире днём 13 марта. Ещё одна женщина, находившаяся внутри, с признаками отравления доставлена в больницу.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, в квартире проживала пара сожителей. Установлено, что 12 марта к ним в гости пришли знакомые мужчина и женщина. Все вместе они распивали спиртные напитки.



На следующий день родственница одной из женщин также пришла в гости и нашла тела.



- На месте происшествия обнаружена бутылка с остатками неизвестной жидкости с запахом спирта и осадком на дне, а также другие следы употребления алкогольных напитков. Жидкость изъята для проведения необходимых химических исследований и экспертиз. Помимо версии об отравлении спиртосодержащей жидкостью, следствием также проверяется версия об отравлении людей угарным газом. Квартира отапливалась дровяной печью. На момент прибытия следственно-оперативной группы в топке оставались тлеющие угли, при этом заслонка дымохода была закрыта, что могло повлечь попадание угарного газа внутрь жилого помещения, - сообщили в следственном управлении.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



Для установления точной причины смерти людей назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Также проводится комплекс других необходимых следственных действий.