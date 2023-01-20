Огонь тушили почти один час
В селе Баргузин Баргузинского района Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри. Пожар произошёл сегодня утром на улице Очирова.
На момент прибытия пожарных гараж был охвачен огнём изнутри.
- Внутри находился легковой автомобиль Toyota Ipsum. Эвакуировать его не представлялось возможным. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 50 минут, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрокотла в автомобиле. Огнём уничтожен автомобиль, стены гаража и потолок повреждены огнём. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сгорели два гаража в улусе Нур-Селение Иволгинского района.
В Бурятии гараж сгорел вместе с автомобилем
Происшествия, Фото:
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