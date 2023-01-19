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В Бурятии сгорели два гаража

В Бурятии сгорели два гаража
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Оба пожара произошли в Иволгинском районе

В Иволгинском районе Бурятии за минувшие сутки пожарные ликвидировали два возгорания, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сообщение о первом из них поступило на пульт пожарной охраны ночью 19 января. Загорелись надворные постройки по улице Светлая улуса Нур-Селение.

На момент прибытия пожарных гараж, тепляк и пристрой, построенные под одной крышей, были охвачены огнём. Сохранялась угроза перехода огня на соседний дом, расположенный менее чем в трёх метрах.

Для ликвидации возгорания на площади 66 кв.м. потребовалось менее часа. 

В результате пожара обрушилась кровля, стены выгорели изнутри, в полу имеются прогары. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных распространения огня на соседний дом удалось избежать. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в тепляке.


Второе возгорание произошло в селе Оронгой. На момент прибытия пожарных дощатый гараж был полностью охвачен огнём.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Перед тем, как загнать автомобиль в гараж, хозяин хотел прогреть его самодельной металлической печью. Под печкой прогорел пол, затем огонь распространился на деревянный верстак и стену. Хозяин обнаружил пожар, когда кровля гаража уже была охвачена огнем.

Огонь уничтожил гараж на площади 32 кв.м.


пожар

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