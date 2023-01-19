В Бурятии сгорели два гаража



В результате пожара обрушилась кровля, стены выгорели изнутри, в полу имеются прогары. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных распространения огня на соседний дом удалось избежать. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в тепляке.













В Иволгинском районе Бурятии за минувшие сутки пожарные ликвидировали два возгорания, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Сообщение о первом из них поступило на пульт пожарной охраны ночью 19 января. Загорелись надворные постройки по улице Светлая улуса Нур-Селение.На момент прибытия пожарных гараж, тепляк и пристрой, построенные под одной крышей, были охвачены огнём. Сохранялась угроза перехода огня на соседний дом, расположенный менее чем в трёх метрах.Для ликвидации возгорания на площади 66 кв.м. потребовалось менее часа.Второе возгорание произошло в селе Оронгой. На момент прибытия пожарных дощатый гараж был полностью охвачен огнём.По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Перед тем, как загнать автомобиль в гараж, хозяин хотел прогреть его самодельной металлической печью. Под печкой прогорел пол, затем огонь распространился на деревянный верстак и стену. Хозяин обнаружил пожар, когда кровля гаража уже была охвачена огнем.Огонь уничтожил гараж на площади 32 кв.м.