Очевидец успел сделать снимок
В Улан-Удэ очевидец запечатлел двух молодых людей, несущих кусок деревянного забора в районе Шишковки посреди ночи. Пост опубликовали в паблике «Аноним 03». Свидетель сообщает, что неизвестные украли забор, при этом за своей добычей они приходили дважды.
- Люди, воровать плохо! Верните на место! - пишет улан-удэнец.
Многие пользователи посчитали, что украденное пойдёт на дрова, напомнив, что нынешние цены на это топливо совсем не низкие:
«Попёрли на дрова»,
«Замёрзли, бедолаги»,
«На топку по-любому!»,
«Дрова - дорогое удовольствие, а печь топить надо»,
«Дрова - «золотые». Не каждому по карману. Факт»,
«Пролёты таскают. Поймать, заставить полностью восстановить, чтобы в следующий раз чужое не брали», - пишут местные жители.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в перспективе планируют полностью решить проблему печного отопления, обеспечив всех жителей частного сектора электроотоплением.
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начата доследственная проверка
Труба подачи воды в котельную засорилась
Он провалился под лёд в 400 метрах от берега
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
Очевидец успел сделать снимок
Столкнулись Toyota Corolla и Honda Civic
Погиб 34-летний мужчина
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
Водитель «Волги» сбил двух человек
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе
Мужчина пытался удрать от группы задержания
На одном пожаре погиб человек