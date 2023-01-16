16 января

15 января

Популярное

В Улан-Удэ посреди ночи украли забор

В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Очевидец успел сделать снимок

В Улан-Удэ очевидец запечатлел двух молодых людей, несущих кусок деревянного забора в районе Шишковки посреди ночи. Пост опубликовали в паблике «Аноним 03». Свидетель сообщает, что неизвестные украли забор, при этом за своей добычей они приходили дважды.

- Люди, воровать плохо! Верните на место! - пишет улан-удэнец.

Многие пользователи посчитали, что украденное пойдёт на дрова, напомнив, что нынешние цены на это топливо совсем не низкие:

«Попёрли на дрова»,
«Замёрзли, бедолаги»,
«На топку по-любому!»,
«Дрова - дорогое удовольствие, а печь топить надо»,
«Дрова - «золотые». Не каждому по карману. Факт»,
«Пролёты таскают. Поймать, заставить полностью восстановить, чтобы в следующий раз чужое не брали», - пишут местные жители.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в перспективе планируют полностью решить проблему печного отопления, обеспечив всех жителей частного сектора электроотоплением.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
В Улан-Удэ спасли травмированного пожилого инвалида
Происшествия, 16.01.2023
Мужчина упал в собственной квартире и не мог встать
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
В Улан-Удэ посреди ночи украли забор
Происшествия, 16.01.2023
Очевидец успел сделать снимок
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
Происшествия, 16.01.2023
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
Происшествия, 16.01.2023
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
Происшествия, 16.01.2023
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^