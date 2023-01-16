Жительница Бурятии изрезала мужа и ушла спать

Женщину отправили в колонию



Жительница Бурятии, напавшая на мужа с ножом, предстала перед судом. Она признана виновной в покушении на убийство.



В материалах дела говорится, что женщина трижды ударила супруга кухонным ножом – в грудную клетку, плечо и поясницу. После нападения женщина спокойно ушла спать.



Но, к счастью, мужчина не умер, его спасли медики.



На суде подсудимая вину признала частично. Она заявила, что убивать супруга не желала, а хотела только «причинить ему физическую боль». Однако эти доводы были опровергнуты.



- Так, женщина нанесла ножом с длиной лезвия 14 см целенаправленные с достаточной силой удары потерпевшему в область расположения жизненно-важных органов, причинив опасное для жизни повреждение - колото-резаное ранение грудной клетки, проникающее в плевральную область, повлекшее пневмоторакс. Указанные действия свидетельствуют о том, что Ц. осознавала возможность наступления смерти потерпевшего и стремилась к этому. Смерть Ц. не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



Суд назначил женщине 6 лет 6 месяцев лишения свободы, она отправится в исправительную колонию общего режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

