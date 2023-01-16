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Жительница Бурятии изрезала мужа и ушла спать

Жительница Бурятии изрезала мужа и ушла спать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину отправили в колонию

Жительница Бурятии, напавшая на мужа с ножом, предстала перед судом. Она признана виновной в покушении на убийство.

В материалах дела говорится, что женщина трижды ударила супруга кухонным ножом – в грудную клетку, плечо и поясницу. После нападения женщина спокойно ушла спать.

Но, к счастью, мужчина не умер, его спасли медики.

На суде подсудимая вину признала частично. Она заявила, что убивать супруга не желала, а хотела только «причинить ему физическую боль». Однако эти доводы были опровергнуты.

- Так, женщина нанесла ножом с длиной лезвия 14 см целенаправленные с достаточной силой удары потерпевшему в область расположения жизненно-важных органов, причинив опасное для жизни повреждение - колото-резаное ранение грудной клетки, проникающее в плевральную область, повлекшее пневмоторакс. Указанные действия свидетельствуют о том, что Ц. осознавала возможность наступления смерти потерпевшего и стремилась к этому. Смерть Ц. не наступила по независящим от подсудимой обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

Суд назначил женщине 6 лет 6 месяцев лишения свободы, она отправится в исправительную колонию общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
покушение на убийство

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