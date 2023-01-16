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В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими

В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За два дня поймали более 30 пьяных водителей

За два выходных дня на дорогах Бурятии произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В субботу и воскресенье инспекторы ДПС выявили в общей сложности 620 нарушений ПДД. В том числе задержаны 32 пьяных водителя, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Семь автомобилистов попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.

ДТП

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