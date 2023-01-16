В Иркутске ищут девушку, работающую курьером на мошенников

Она забрала у пенсионерки 300 тысяч рублей



На прошлой неделе девушка-курьер в медицинской маске забрала у жительницы Иркутска 300 тысяч рублей. Обманутая 84-летняя иркутянка обратилась в полицию.



- Как выяснили сотрудники полиции, пострадавшей со стационарного телефона позвонила неизвестная и представилась следователем. Она сообщила о том, что её внучка попала в ДТП. И для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы денежные средства в размере 300 тысяч рублей. После этого пенсионерка передала всю сумму неизвестной девушке, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время полицейские разыскивают девушку-курьера.



