Она забрала у пенсионерки 300 тысяч рублей
На прошлой неделе девушка-курьер в медицинской маске забрала у жительницы Иркутска 300 тысяч рублей. Обманутая 84-летняя иркутянка обратилась в полицию.
- Как выяснили сотрудники полиции, пострадавшей со стационарного телефона позвонила неизвестная и представилась следователем. Она сообщила о том, что её внучка попала в ДТП. И для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы денежные средства в размере 300 тысяч рублей. После этого пенсионерка передала всю сумму неизвестной девушке, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время полицейские разыскивают девушку-курьера.
В Иркутске ищут девушку, работающую курьером на мошенников
Происшествия, Фото:
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