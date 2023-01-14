В Бурятии из задымленного дома эвакуировались 20 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл в двухэтажном доме



Сегодня, 14 января, в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар.



Самостоятельно эвакуировались 20 человек, сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».



- В квартире открытого горения не было, сильное задымление. Пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра, - добавили здесь.



Были задействована шесть человек пожарно-спасательной части №№ 45 и 46 и три единицы техники.



