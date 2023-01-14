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В Бурятии из задымленного дома эвакуировались 20 человек

В Бурятии из задымленного дома эвакуировались 20 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в двухэтажном доме

Сегодня, 14 января, в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар.

Самостоятельно эвакуировались 20 человек, сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».

- В квартире открытого горения не было, сильное задымление. Пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра, - добавили здесь.

Были задействована шесть человек пожарно-спасательной части №№ 45 и 46 и три единицы техники.

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