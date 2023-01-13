В Чите задержали подозреваемых в изнасиловании девушки

Подозреваются двое иностранцев



В Чите раскрыли изнасилование 21-летней девушки. Задержаны двое молодых людей 25 и 27 лет, оба – граждане иностранного государства, сообщили в региональном следственном управлении.



По версии следствия, в ночь на 8 января обвиняемые изнасиловали 21-летнюю девушку и совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера. Обвиняемые воспользовались беспомощным состоянием девушки, заставили её зайти в квартиру, где надругались над ней.



Подозреваемых задержали через несколько часов сотрудники полиции.



- По ходатайству следователей судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго обвиняемого судом вынесено решение о продлении срока задержания, одновременно признав его законным, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

