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В Чите задержали подозреваемых в изнасиловании девушки

В Чите задержали подозреваемых в изнасиловании девушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Подозреваются двое иностранцев

В Чите раскрыли изнасилование 21-летней девушки. Задержаны двое молодых людей 25 и 27 лет, оба – граждане иностранного государства, сообщили в региональном следственном управлении.

По версии следствия, в ночь на 8 января обвиняемые изнасиловали 21-летнюю девушку и совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера. Обвиняемые воспользовались беспомощным состоянием девушки, заставили её зайти в квартиру, где надругались над ней.

Подозреваемых задержали через несколько часов сотрудники полиции.

- По ходатайству следователей судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго обвиняемого судом вынесено решение о продлении срока задержания, одновременно признав его законным, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 
Чита изнасилование

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