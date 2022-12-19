В Улан-Удэ детям приходится отбиваться от псов палками

Два года назад собаки едва не растерзали там насмерть 20-летнюю девушку







Один из местных жителей выложил фотоподтверждение в местном чате. Там сразу же завязалась дискуссия. Некоторые заявили, что опасность, мол, есть, только когда животные сбиваются в стаи. «И то надо идти мимо спокойно и уверенно и не показывать им свой страх и боязнь – собаки это чувствуют», – отметила одна из участниц обсуждения.



Другая вспомнила, как около двух лет назад отправилась в магазин, а ей повстречались две крупные особи.



- Я немного поскользнулась и чуть взмахнула руками. Так одна прямо на меня оскалилась. К счастью, из подъезда, мимо которого шла, вышел высокий мужчина и загородил меня собой, – вспомнила улан-удэнка. – Никогда собак не боялась, но в этот момент стало страшно – оторопь какая-то охватила.



Участники чата пишут, что раньше за псами присматривали и кормили их, а теперь животные ходят голодные. «Раньше они людей не ели, как трагедия с Т.», – подчеркнули они.



Скоро исполнится уже два года с того страшного дня, как в ДНТ «Весна», расположенном в посёлке, свора псов



Через несколько дней после страшного нападения её санавиацией эвакуировали в российскую столицу. Наша землячка перенесла несколько операций в клиническом центре имени Сеченова, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Она почти год находилась на лечении в Москве и в декабре 2021-го ненадолго вернулась домой.

В Улан-Удэ девушка провела несколько месяцев. Весной она должна была вернуться назад в столицу. В официальной группе поддержки в соцсетях никаких новостей о ней нет с мая.

Один из местных жителей выложил фотоподтверждение в местном чате. Там сразу же завязалась дискуссия. Некоторые заявили, что опасность, мол, есть, только когда животные сбиваются в стаи. «И то надо идти мимо спокойно и уверенно и не показывать им свой страх и боязнь – собаки это чувствуют», – отметила одна из участниц обсуждения.Другая вспомнила, как около двух лет назад отправилась в магазин, а ей повстречались две крупные особи.- Я немного поскользнулась и чуть взмахнула руками. Так одна прямо на меня оскалилась. К счастью, из подъезда, мимо которого шла, вышел высокий мужчина и загородил меня собой, – вспомнила улан-удэнка. – Никогда собак не боялась, но в этот момент стало страшно – оторопь какая-то охватила.Участники чата пишут, что раньше за псами присматривали и кормили их, а теперь животные ходят голодные. «Раньше они людей не ели, как трагедия с Т.», – подчеркнули они.Скоро исполнится уже два года с того страшного дня, как в ДНТ «Весна», расположенном в посёлке, свора псов набросилась на 20-летнюю (на тот момент) местную жительницу. Девушку в крайне тяжёлом состоянии увезли в больницу.Через несколько дней после страшного нападения её санавиацией эвакуировали в российскую столицу. Наша землячка перенесла несколько операций в клиническом центре имени Сеченова, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Она почти год находилась на лечении в Москве и в декабре 2021-го ненадолго вернулась домой.

В микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ бьют тревогу из-за злых собак. Люди пожаловались, что детям приходится ходить в школу, вооружившись лыжными палками, чтобы хоть как-то защищаться от агрессивных четвероногих.