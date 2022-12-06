Вторую машину угонщик продал
В Еравнинском районе Бурятии к уголовной ответственности за угон автомобиля будет привлечён 44-летний мужчина. Подробности дела сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Преступление было совершено 21 октября в селе Телемба. Мужчина жил в зимовье 43-летней местной жительницы, помогал ей по хозяйству, а когда её не было дома, присматривал за пожилым отцом женщины.
В тот день женщина вместе с супругом уехали на пару дней по делам в Читу. Воспользовавшись этим, работник угнал внедорожник, который хозяйка разрешала брать по хозяйственным целям.
На иномарке мужчина отправился к своему другу в Баунтовский район. Там он переночевал и распил с приятелям спиртное. А затем предложил поменять с ними машинами, умолчав, что внедорожник ему не принадлежит.
Получив от приятеля легковую машину, угонщик поехал в Читу, где ранее подрабатывал. Там жил некоторое время, но вскоре был задержан полицейскими после кражи денег с банковской карты собутыльника. Мужчину заключили под стражу.
К тому моменту легковушку своего друга он уже продал в Чите.
Сейчас еравнинские полицейские вернули хозяйке внедорожник. По этому факту возбуждено уголовное дело об угоне. Правовое решение будет принято и полицией Баунтовского района, куда с заявлением обратился друг фигуранта, обменявшийся с ним авто.
Также мужчина привлекается к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Впервые он был привлечён к уголовной ответственности более 20 лет назад и не раз отбывал наказание в исправительных учреждениях. Освободился в августе 2021 года.
Житель Бурятии угнал внедорожник, а потом обменял его
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