Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ к транспортным полицейским обратился житель Иркутска, у которого украли более 100 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что на ночь остановился в комнате отдыха вокзала. Пропажу денег обнаружил утром.
Вскоре подозреваемый был пойман. Им оказался ранее судимый за кражу 57-летний житель Бурятии. Он стащил деньги из кошелька, пока иркутянин спал в комнате отдыха. Однако потратить их не успел.
- Оказалось, что задержанный остановился на ночь в той же комнате отдыха, что и потерпевший. Ночью мужчина вытащил деньги из кошелька, однако распорядиться ими не успел. Утром в комнату пришли сотрудники полиции и работники вокзала для выяснения обстоятельств кражи. Как признался сам задержанный, он испугался последствий и признался в содеянном. Деньги в полном объёме были изъяты и возвращены владельцу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Расследование продолжается.
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Происшествия, Фото:
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