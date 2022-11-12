Под отключение попали жители частного сектора
Накануне вечером, 11 ноября, в Улан-Удэ обнаружили утечку между тепловыми камерами в районе улицы Дундича, 16. Из-за в 22:30 отключили отопление в семи домах частного сектора по улице Дундича и улице Шевченко.
Рабочие заменили участок стальной трубы по обратному трубопроводу. Работы были завершены в 23:55, и отопление восстановлено всем потребителям. Время отключения составило 1 час 55 минут.
Также накануне днём на полчаса отключали отопление в многоквартирном дома на станции Дивизионная. Сделать это пришлось ради замены запорной арматуры в тепловой камере.
В Улан-Удэ из-за утечки семь домов оставались без отопления
Происшествия, Фото:
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