В Бурятии вор дважды оставлял односельчан без интернета

Мужчина срезал кабель топором
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя районного центра за кражи интернет-кабеля. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Установлено, что вечером 21 сентября мужчина срезал протянутый через реку интернет-кабель длиною около 50 метров, оставив без интернет-связи нескольких жителей села. Провод он обжёг и полученную медную проволоку сдал в пункт приёма металла.
О произошедшем в полицию сообщил представитель интернет-провайдера после звонков клиентов о перебоях с интернетом.
Компания заменила провод и восстановила интернет-соединение, однако ночью 30 сентября ситуация повторилась. Злоумышленником оказался тот же сельчанин.
Мужчина подрабатывал у проживавшей у реки женщину и у неё же взял топор для того, чтобы украсть кабель. С ним он проделал то же самое, что в первый раз.
Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей.
Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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