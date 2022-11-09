В Бурятии вор дважды оставлял односельчан без интернета

Мужчина срезал кабель топором



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя районного центра за кражи интернет-кабеля. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.



Установлено, что вечером 21 сентября мужчина срезал протянутый через реку интернет-кабель длиною около 50 метров, оставив без интернет-связи нескольких жителей села. Провод он обжёг и полученную медную проволоку сдал в пункт приёма металла.



О произошедшем в полицию сообщил представитель интернет-провайдера после звонков клиентов о перебоях с интернетом.



Компания заменила провод и восстановила интернет-соединение, однако ночью 30 сентября ситуация повторилась. Злоумышленником оказался тот же сельчанин.



Мужчина подрабатывал у проживавшей у реки женщину и у неё же взял топор для того, чтобы украсть кабель. С ним он проделал то же самое, что в первый раз.



Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей.



Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

