В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»





В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемый возместил.



Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что обвиняемый с целью сокрытия незаконной рубки древесины внёс заведомо ложные сведения в акт осмотра лесосеки.



Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд для рассмотрения по существу.



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудник сферы лесного хозяйства обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По версии следствия, в декабре 2021 года сотрудник учреждения из корыстной заинтересованности незаконно увеличил объём заготавливаемой древесины. Он совершил клеймение деревьев, не подлежащих рубке. В результате преступных действий были незаконно вырублены деревья, лесному фонду причинён ущерб на сумму 169 тысяч рублей.