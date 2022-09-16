В Улан-Удэ по вине подрядчика несколько улиц остались без воды

Сегодня в 10:45 при производстве земляных работ подрядная организация повредила водопроводную линию на ул. Пушкина, 18 в Улан-Удэ. Под отключение холодного водоснабжения попали потребители ул. Ю.Коммунара 1,3,6, ул.Чертенкова 49,51, ул.Пушкина 18, 22,24,24а,35,35а, ул.Сенчихина 18,20, ул.Гагарина 48а, ул.Щульца 40, реабилитационный центр. (ул.Пушкина 20), детский сад (ул.Пушкина 24б), поликлиника №6 (филиал). Ведутся восстановительные работы.

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