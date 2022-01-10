У жителя Бурятии изъяли порох

За незаконный оборот взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ транспортные полицейские при отработке привокзальной площади у 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кяхта обнаружен охотничий порох. Изъятое взрывчатое вещество мужчина приобрёл и хранил незаконно, не имея на то соответствующего разрешения правоохранительных органов.По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.Порох из незаконного оборота изъят. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.