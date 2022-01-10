 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

11 декабря

У жителя Бурятии изъяли порох

У жителя Бурятии изъяли порох
Происшествия,  Фото:из архива
За незаконный оборот взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ транспортные полицейские при отработке привокзальной площади у 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кяхта обнаружен охотничий порох. Изъятое взрывчатое вещество мужчина приобрёл и хранил незаконно, не имея на то соответствующего разрешения правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Порох из незаконного оборота изъят. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
транспортная полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителя Бурятии изъяли порох
У жителя Бурятии изъяли порох
Происшествия, 10.01.2022
За незаконный оборот взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело 
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 10.01.2022
Подземные толчки коснулись двух регионов 
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
Происшествия, 08.01.2022
По словам водителя, остановиться в момент драки в салоне он никак не мог
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
Происшествия, 08.01.2022
Трупы обнаружили, когда соседи забили тревогу из-за запаха
В Улан-Удэ избили и ограбили пассажирку маршрутки
В Улан-Удэ избили и ограбили пассажирку маршрутки
Происшествия, 08.01.2022
На девушку напали из-за сделанного неадекватной компании замечания
В Бурятии женщина получила ожоги на пожаре
В Бурятии женщина получила ожоги на пожаре
Происшествия, 08.01.2022
Огонь уничтожил крышу двухквартирного дома
В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
Происшествия, 08.01.2022
Двух маленьких детей, брошенных без присмотра, спасли пожарные
В Иркутской области на охоте погиб мужчина
В Иркутской области на охоте погиб мужчина
Происшествия, 07.01.2022
Следователи начали доследственную проверку 
Стали известны подробности гибели альпиниста в горах Бурятии
Стали известны подробности гибели альпиниста в горах Бурятии
Происшествия, 07.01.2022
Следователями начата доследственная проверка
В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля
В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля
Происшествия, 07.01.2022
Езда по льду вне переправ опасна для жизни
Пострадавшего в горах Бурятии туриста вертолётом эвакуировали в Иркутск
Пострадавшего в горах Бурятии туриста вертолётом эвакуировали в Иркутск
Происшествия, 07.01.2022
Третий участник тургруппы со спасателями добирается пешком 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^