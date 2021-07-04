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В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин

В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Виновница аварии от прохождения освидетельствования отказалась

В Иркутском районе привлекли к ответственности пьяную автомобилистку, которая въехала на автомобиле в магазин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл вечером 3 июля. В посёлке Западный Иркутского района женщина-водитель автомобиля «Ниссан» не справилась с управлением иномарки и въехала в витрину магазина.

Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама 47-летняя женщина-водитель не пострадали.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что женщина управляла машиной в нетрезвом виде. От прохождения освидетельствования она отказалась. Автомобиль помещён на охраняемую площадку.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

Также иркутянку привлекли за отсутствие полиса ОСАГО.

ДТП алкогольное опьянение
 
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