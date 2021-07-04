В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновница аварии от прохождения освидетельствования отказалась



В Иркутском районе привлекли к ответственности пьяную автомобилистку, которая въехала на автомобиле в магазин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл вечером 3 июля. В посёлке Западный Иркутского района женщина-водитель автомобиля «Ниссан» не справилась с управлением иномарки и въехала в витрину магазина.



Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама 47-летняя женщина-водитель не пострадали.



Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что женщина управляла машиной в нетрезвом виде. От прохождения освидетельствования она отказалась. Автомобиль помещён на охраняемую площадку.



В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.



Также иркутянку привлекли за отсутствие полиса ОСАГО.



