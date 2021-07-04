Виновница аварии от прохождения освидетельствования отказалась
В Иркутском районе привлекли к ответственности пьяную автомобилистку, которая въехала на автомобиле в магазин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл вечером 3 июля. В посёлке Западный Иркутского района женщина-водитель автомобиля «Ниссан» не справилась с управлением иномарки и въехала в витрину магазина.
Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама 47-летняя женщина-водитель не пострадали.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что женщина управляла машиной в нетрезвом виде. От прохождения освидетельствования она отказалась. Автомобиль помещён на охраняемую площадку.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.
Также иркутянку привлекли за отсутствие полиса ОСАГО.
В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин
Происшествия, Фото:
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