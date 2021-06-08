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В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд

В Иркутской области автомобиль въехал в грузовой поезд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на график движения поездов

8 июня в Усть-Кутском районе Иркутской области легковой автомобиль въехал в движущийся грузовой поезд. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:18 по местному времени на станции Ручей Восточно-Сибирской железной дороги на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде. Переезд был оснащён исправно действующей автоматической сигнализацией.

Машинист поезда применил экстренное торможение. В результате ДТП пострадали двое в легковом автомобиле.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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